СМИ: Трамп через адвоката просил Сешнса не отказываться от «дела о России»

Президент США Дональд Трамп через адвоката Белого дома просил генпрокурора США Джеффа Сешнса, чтобы тот не отказывался от расследования предполагаемых связей между Россией и командой Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По словам источника, разговор между адвокатом Доном МакГаном и Сешнсом состоялся «по поручению президента» незадолго до того, как генпрокурор США объявил об отстранении от расследования по «вмешательству России в президентские выборы США».

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Сообщается, что об этом эпизоде известно спецпрокурору Роберту Мюллеру и его команде, и это «вероятно, представляет для них интерес, так как они полагают, что действия Трампа в качестве президента, в том числе увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР, являются попытками помешать расследованию по «делу о России».

Ранее сообщалось, что США потратили около $7 млн на расследование «связи» Трампа и России.