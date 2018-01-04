Минфин США расширил санкции против Ирана
Минфин США внес в санкционный список еще пять иранских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
Против этих компаний введены «вторичный санкции», говорится в документе. В список попали исследовательский центр Shahid Eslami, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.
Реклама
Помимо этого, в санкционный список внесены три человека за причастность к терроризму.
Ранее Госдеп пригрозил привлечением к ответственности за насилие в Иране.