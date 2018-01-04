Глава МИД Германии не приехал в Донбасс из-за плохой погоды

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Германии Зигмар Габриэль не приехали в Донбасс из-за непогоды. Об этом Климкин сообщил в своем твиттере.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку в Донбасс позже в этом месяце», — написал Климкин.

Ранее в МИД Украины заявили, что министр иностранных дел Германии 3-4 января посетит страну с рабочим визитом, в ходе которого он намерен посетить линию разграничения в районе Мариуполя.