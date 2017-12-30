Верховный суд огласил решение по жалобе Навального на ЦИК
Верховный суд России отклонил поданную оппозиционером Алексеем Навальным жалобу, касающуюся отказа ЦИК России зарегистрировать инициативную группу по самовыдвижению на президентских выборах, передает РИА «Новости».
«Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований», — зачитал решение судья.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала реакцию Госдепа на решение ЦИК по Алексею Навальному «прямым вмешательством».