В Кремле рассказали о разговоре Путина с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с финским коллегой Саули Ниинистё ситуации в Сирии и на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Были затронуты некоторые актуальные международные вопросы, включая сирийское урегулирование, кризисные ситуации на Корейском полуострове и на Украине. Условлено о дальнейших контактах», — сообщили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Путин в рождественском и новогоднем поздравлении французскому коллеге Эммануэлю Макрону заявил, что ждет его с визитом в Россию.