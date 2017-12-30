Посол Антонов прокомментировал идею переименовать улицу в Вашингтоне в честь Немцова

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российскую сторону устроит любое решение о переименовании улицы в Вашингтоне, на которой находится посольство России, в том числе в честь Бориса Немцова. Об этом он сказал в интервью RTVi, передает РИА «Новости».

«Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу… Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счет», — заявил Антонов.

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Дипломат подчеркнул, что для российской стороны важно, чтобы решение о переименовании преследовало «благородные цели», а не «в пику Российской Федерации».

В мае этого года комитет сената США одобрил переименование улицы у посольства России в честь Немцова.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.