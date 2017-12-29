Саакашвили назвал условие для возвращения ему гражданства Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он «вряд ли» сможет вернуть себе украинское гражданство во время президентства Петра Порошенко. Об этом он сказал в эфире телеканала «NewsOne», передает РИА «Новости».

«Во время Порошенко — вряд ли. Но я уверен, что как только мы сменим власть на Украине, мы сможем через суд вернуть мне гражданство, так как он лишил меня его незаконно вне всяких правил», — заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран.