МИД: задержанный в России норвежец был сотрудником спецслужб

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что задержанный в России по подозрению в шпионаже гражданин Норвегии был сотрудником спецслужб, передает РИА «Новости».

«Действительно, 5 декабря в Москве при проведении шпионской операции задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии господин Берг. Он находится в России по туристической визе. Шестого декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК «шпионаж», — сказала Захарова.

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Она отметила, что инцидент не повлияет на отношения между Москвой и Осло.

«Такое случается, это неприятно, соответственно, и законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры в данном случае», — добавила Захарова.

Ранее в МИДе выразили обеспокоенность появлением у террористов в Сирии нового оружия.