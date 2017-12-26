Путина официально выдвинули кандидатом в президенты

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Инициативная группа в ходе заседания официально заявила о выдвижении российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу, сообщила, что решение принято единогласно.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не сможет поучаствовать в заседании инициативной группы из-за загруженного графика.