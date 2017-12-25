Песков обеспокоен блокировой аккаунтов Кадырова в соцсетях

Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подобные действия также вызывают обеспокоенность, это не может не вызывать обеспокоенность. Главное, это не добавляет реноме вот этим социальным сетям. Вопросы есть, все подлежит осмыслению», — сказал Песков.

Реклама

Ранее Кадыров высказался об исчезновении своей страницы в инстаграме.

Утром 23 декабря аккаунты Кадырова в фейсбуке и инстаграме оказались заблокированы.