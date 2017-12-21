Клинцевич назвал русофобией включение Кадырова в «список Магнитского»

Внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в «список Магнитского» является «русофобией» и «откровенным идиотизмом», считает первый зампред комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Внесение Рамзана Кадырова в американский санкционный список — это не только русофобия. Это — откровенный идиотизм», — написал Клинцевич.

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Сенатор добавил, что «только слепой не видит, что Чечня сегодня являет собой островок стабильности в мусульманском мире, став серьезнейшей преградой на пути распространения международного терроризма».

«Понятно, что восточная специфика здесь присутствует. Но Рамзан Кадыров в рамках закона делает то, что и должен делать», — заявил Клинцевич.

Ранее Кадыров ответил на включение в санкционный «список Магнитского»..