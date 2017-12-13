Палестина пригрозила отказом от соглашений с Израилем

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас пообещал отказаться от всех договоров, которые были заключены с Израилем, передает РИА «Новости».

«Между нами и Израилем подписаны соглашения в Осло, но если ситуация не изменится, мы откажемся от этих соглашений», — сказал Аббас.

Реклама

Об этом он заявил в ходе выступления на чрезвычайном саммите стран Организации исламского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Роухани призвал арабские страны объединиться, чтобы противостоять Израилю.