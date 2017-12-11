Мадуро решил отстранить оппозицию от президентских выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что четыре крупнейшие оппозиционные партии страны не будут допущены к участию в грядущих президентских выборах. Об этом сообщает Latin American Herald Tribune.

Мадуро обвинил оппозицию в низкой явке на муниципальных выборах, поскольку партии призвали бойкотировать их.

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«Любая партия, которая не участвовала сегодня и призывала к бойкоту, не может принимать участия [в выборах] снова. Они исчезнут с политической карты!» — заявил он.

Глава государства добавил, что у тех, кто отказался голосовать, не может быть никакого оправдания.

Ранее Мадуро заявил, что ожидает преодоление Венесуэлой экономических проблем в 2018 году.