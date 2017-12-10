Супруга Саакашвили заявила о намерении властей экстрадировать его в Тбилиси

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс заявила, что власти Грузии и Украины в отношении ее мужа действуют сообща, готовя его экстрадицию из Киева в Тбилиси, передает «Интерфакс».

«Я не надеюсь на справедливый украинский суд, который завтра должен вынести решение о мере пресечения моему супругу. Скорее всего, решение суду уже продиктовано украинскими властями и его оставят в предварительном заключении. Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси», — сказала она.

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По ее словам, действующие власти Украины и Грузии, согласовавшие план экстрадиции Саакашвили, действуют «примитивно, грубо, без оглядки на международное сообщество».

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.