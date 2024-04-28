В США сообщили о новом оружии России на базе трофейной техники НАТО

Россия может разработать новое вооружение благодаря трофейным моделям техники Североатлантического альянса, добытой на Украине. Об этом сообщает Defense TV.

Согласно информации ресурса, изучение таких боевых машин НАТО, как Marder 1 A3 немецкого производства, Bradley M2A2 производства США и CV 9040 (разработка Норвегии, Дании и Швеции) позволит российским инженерам ознакомиться с передовыми западными оборонными технологиями и современными принципами проектирования.

«Эти знания могут существенно повлиять на российскую военную стратегию и разработку», — указывается в публикации.

Как отмечают авторы материала, броня, датчики и электронные системы означенных машин могут привести к разработке контрмер, повышающих выносливость российской бронетехники против аналогичных западных вооружений. А захваченные образцы могут привести к разработке новых систем вооружения, предназначенных для противостояния западной технике.

До этого сообщалось, что в Новомихайловке российские войска захватили трофейное оружие украинских войск производства НАТО. Среди прочего в руках российских военных оказались противотанковые ракетные комплексы Jаvelin, американский пулемет калибра 7,62, пулемет турецкого производства Canik и гранатомет шведского производства Carl Gustaf.

Ранее на выставку на Поклонной горе в Москве доставили трофейный танк Leopard 2A6.