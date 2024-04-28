Российский чемпион UFC рассказал о своей самой непонятной покупке

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян признался, что первый крупный гонорар потратил на дорогие часы. Его слова передает kp.ru.

«Свой первый более-менее крупный гонорар, который я заработал в ММА, вложил в часы. Очень люблю часы, а тогда получил 7 или 6 тысяч долларов за бой. Вот и сразу же приобрел себе Ulysse Nardin, но конкретную модель уже не помню. Еще пришлось позвонить отцу, попросил у него 2 тысячи долларов, чтобы хватило. Наверное, это была самая непонятная покупка, такие часы можно было бы и не покупать», — сказал Царукян.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 поединок между Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

После боя в Лас-Вегасе Царукян поднялся на первое место в легком весе рейтинга UFC.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

Ранее в США отказались выплатить гонорар россиянину за победу на UFC 300.