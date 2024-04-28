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Звезда «Универа» сравнила критику хейтеров с лаяньем собак

Актриса Валентина Рубцова заявила, что не может обижаться на недоброжелателей

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Пресс-служба ТНТ

Актриса Валентина Рубцова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что не может обижаться на хейтеров.

Рубцова сравнила критику недоброжелателей с лаяньем собак.

«Собачка лает, караван идет. И я же актриса, поэтому представляю, какая несчастная жизнь может быть у этого человека. Он, кроме дивана и Интернета, больше ничего в жизни не видит. Возможно, его никто не любит, никогда хорошего ему не говорили и никогда он не выезжал из своего города», — поделилась актриса.

Рубцова отметила, что ее заботит только конструктивная критика от близких людей. По словам актрисы, она может только пожалеть хейтеров и идти дальше. Артистка уточнила, что старается не читать негатив в ее адрес.

Валентина Рубцова известна по роли Тани в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

В мае 2023 года Рубцова заявила, что сейчас в российском кино мало актрис с натуральной внешностью. Артистка причислила себя к тем, кто не использует «уколы красоты» и не делает пластику.

По словам Рубцовой, она работает над своей внешностью при помощи регулярных занятий спортом и правильного питания.

Ранее стало известно, что Кузя станет «пельменным королем» в продолжении «Универа».

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