В Совфеде рассказали, кто «вложил в уста» Киева слова о «раздробленной России»

Слова о «раздроблении России на части» были «вложены в уста» замминистра Украины по делам оккупированных территорий Георгию Туки американскими кураторами, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА «Новости».

«Такие тезисы у украинского замминистра просто так быть не могут. Он же общается с кураторами, которые сегодня практически каждым украинским министерством управляют. Если бы не это кураторство, то Украина развалилась бы сама. А пока американцы ее держат в руках, но при этом всячески эксплуатируют русофобию. Например, сумели вложить такое в уста», — сказал он.

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Клинцевич также выразил уверенность в том, что Россия объединит вокруг себя все прогрессивное человечество.

Ранее в Госдуме рассказали о «славе» призвавшего «раздробить Россию» чиновника из Киева.