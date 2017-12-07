Тиллерсон назвал «хорошим» свой диалог с Лавровым

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у него состоялся «хороший диалог» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он заявил в Вене, передает РИА «Новости».

У Тиллерсона спросили, смог ли он добиться прогресса на встрече с Лавровым и получил ли он от него какие-либо обязательства. Отмечается, что «речь шла о теме миротворцев ООН на Украине».

Реклама

«Я не буду вдаваться в детали того, что мы получили. Если мы можем что-то получить, значит, это и получили. Мы получили хороший диалог, получили сотрудничество», — заявил он.

Он также добавил, что этот вопрос «невозможно решить за одну встречу».

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в Вене обсудили КНДР, Сирию и Украину.