В Совфеде назвали дело Флинна «театром абсурда»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в фейсбуке назвал дело экс-советника президента США Дональда Трампа «театром абсурда».

«В чем признался Флинн? Всего лишь в том, что на первых «допросах» не полностью раскрыл детали своих бесед с тогдашним послом России в США Кисляком… Но нет, это абсолютно ничего не прибавляет и не убавляет с точки зрения теории «российского заговора» против первооснов американской демократии», — написал он.

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Косачев добавил, что дело Флинна «высасывают из пальца, при этом театрально закатывая глаза и заламывая руки». «Театр абсурда», — резюмировал он.

Ранее Трамп объяснил увольнение Флинна.