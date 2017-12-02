NYT: агента ФБР отстранили от расследования по России за критику Трампа

Спецпрокурор США по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер отстранил от расследования высокопоставленного сотрудника ФБР. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.

Агент Питер Стрзок был отстранен после того, как в минюсте США обнаружили, что он обменивался сообщениями с критикой президента Дональда Трампа. По данным газеты, это произошло еще летом.

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NYT называет Стрзока одним из «наиболее опытных» следователей ФБР. В частности, он принимал участие в расследовании, которое касалось использования экс-госсекретарем Хиллари Клинтон личной почты для рабочих вопросов.

Ранее в рамках расследования Мюллера было предъявлено первое обвинение.