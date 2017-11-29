Госдеп раскрыл подробности новых санкций против КНДР

Новые санкции США против КНДР будут в том числе связаны с финансовыми институтами. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает РИА «Новости».

«У нас есть большой список возможных дополнительных санкций, некоторые из которых включают финансовые институты. Министерство финансов объявит о них, когда оно готово будет ввести их», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты 29 ноября усилят санкции в отношении КНДР после того, как Северная Корея вновь провела ракетное испытание.