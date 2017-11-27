МИД указал Польше на абсурдные обвинения и подтвердил высылку историка

Министерство иностранных дел России подтвердило выдворение из России сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) Хенрика Глембоцкого.

«Хотели бы напомнить, что 11 октября с.г. польские власти по абсурдным обвинениям выслали из Польши российского ученого-историка, занимавшегося там преподавательской деятельностью. Меры, принятые в отношении Х.Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт», — говорится в тексте сообщения.

Реклама

В ведомстве также отметили, что решение о нежелательности пребывания в стране Глембоцкого было принято в соответствии с Федеральном законом от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Ранее в Минобороны Польши назвали «враждебным актом» высылку историка из России.