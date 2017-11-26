Глава Совета Европы допустил отмену антироссийских санкций

Глава Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд допустил отмену антироссийских санкций. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Как отмечается, в СЕ обсуждают отмену санкций, наложенных на Москву за «агрессию в отношении Украины», так как в противном случае Россия может выйти из состава организации.

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«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула нас <...> потому что конвенция [о правах человека 1949 года — «Газета.Ru»] и [Европейский — «Газета.Ru»] суд так важны для российских граждан» — сказал Ягланд.

Он уточнил, что выход России из СЕ также будет «большим шагом назад для Европы».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ему «приятно» находиться под воздействием европейских и американских санкций.