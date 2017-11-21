РИА «Новости» опровергло арест сенатора Керимова в Ницце

РИА «Новости» опровергло арест российского сенатора Сулеймана Керимова в Ницце.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg сообщало, что сенатора Керимова арестовали в Ницце в понедельник, 20 ноября.

Отмечается, что в настоящее время Керимова допрашивают.

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Сулейман Керимов был задержан полицией в аэропорту Ниццы.

По данным агентства Reuters со ссылкой на представителя французской прокуратуры, его задержали по делу об уклонении от уплаты налогов.