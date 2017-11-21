Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали во Франции, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сенатор задержан полицией в Ницце.

«Сулейман Керимов был задержан в понедельник вечером в аэропорту Ниццы, его доставили в полицейский участок. Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы», — заявил представитель посольства России.

В посольстве отметили, что добиваются его освобождения, однако не уточнили причину задержания.