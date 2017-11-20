Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за проведение новых выборов в бундестаг. Об этом она сказала в интервью телеканалу ARD, передает Reuters.

Она отметила, что настроена скептически к работе правительства меньшинства.

«Моя точка зрения такова, что новые выборы [в бундестаг] были бы лучшим вариантом», — сказала Меркель.

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Она также сообщила президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что в ее планах не было становиться канцлером правительства меньшинства. Сам немецкий президент заявил о сложнейшей почти за 70 лет ситуации в кабмине.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» призвала Меркель уйти в отставку.

Такое заявление в «АдГ» сделали после того, как «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии отказались войти в коалицию с блоком Меркель в бундестаге.

Тем не менее сама канцлер заявила, что не видит смысла в своей отставке.