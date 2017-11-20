Атамбаев рассказал о планах на жизнь после передачи власти

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции, посвященной итогам его правления, рассказал, что сразу после инаугурации нового президента уедет на отдых, передает РИА «Новости».

«Я надеюсь сразу (после инаугурации — «Газета.Ru») уехать. Надеюсь, что 1 декабря меня не будет в стране. Я чувствую большое облегчение, что Бог дал мне сил и здоровья доработать эти шесть лет. Это был очень долгий срок», — сказал Атамбаев.

Реклама

Он также рассказал, что врачи диагностировали у него синдром хронической усталости, отметив, что бывали дни, когда он спал не более шести часов дней.

«Были дни, когда страна была на грани распада и на грани войны, сейчас уже такого нет и, надеюсь, никогда такого не будет», — заявил президент.

В то же время Атамбаев не исключил своего участия в парламентских выборах 2020 года.

«Когда будут выборы в парламент, наверное, буду номером 1 в списке», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Алмазбек Атамбаев последний раз посетит Россию в качестве президента Киргизии.