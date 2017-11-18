Госдеп решил закрыть представительство ООП в Вашингтоне

Госдепартамент США сообщил, что отозвал разрешение на работу в Вашингтоне миссии Организации освобождения Палестины (ООП), передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа.

«Мы не прерываем отношения с ООП и не собираемся прекращать работу с палестинскими властями. Наши отношения с ООП и палестинскими властями выходят далеко за рамки контактов с офисом ООП в Вашингтоне», — сказал представитель ведомства.

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Разрешение на работу представительства ООП выдается в том случае, если Госдеп подтверждает, что палестинцы не добиваются преследования израильских граждан в Международном уголовном суде. Организация должна обновлять разрешение на работу в Вашингтоне каждые полгода.

Ранее стало известно, что Палестина вступила в Интерпол.