Посольство России призвало Вашингтон прекратить ограничивать российские СМИ

Посольство России призвало прекратить ограничивать свободу российских СМИ. Такое заявление дипмиссии сделала после регистрации партнера Sputnik иноагентом в США, передает РИА «Новости».

«Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США», — говорится в распространенном заявлении.

Ранее минюст США включил Reston Translator, партнерскую компанию Sputnik, в список иностранных агентов.