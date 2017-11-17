Кириенко два часа обсуждал с Полтавченко президентские выборы

В Смольном прошла встреча заместителя председателя администрации президента России Сергея Кириенко с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и вице-губернатором Константином Серовым, передает «Фонтанка.ру».

«Мы определили курс на чистые, прозрачные и конкурентные выборы», — сказал Серов.

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По его словам, встреча продлилась около двух часов, другие участники политической жизни города не принимали в ней участия.

Ранее сообщалось, что Полтавченко пообещал найти деньги на единый вытрезвитель в Петербурге.