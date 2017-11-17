Заседание Верховной рады прогуляли 200 депутатов

Верховная рада Украины не смогла рассмотреть законопроекты из-за прогула депутатов, передает УНИАН.

В сессионном зале собралось не более 20 народных депутатов, а для принятия решений необходимо минимум 226.

Первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко заявила, что на повестке дня находились два законопроекта в области образования и инвестиций, но в парламенте «нет потенциала для их рассмотрения».

Ранее на заседании Верховной рады депутату запретили говорить по-русски.