Атамбаев последний раз летит в Россию в качестве президента Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев совершит последний на этом посту визит в Россию, где примет участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Атамбаев вылетел в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина.

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В ходе поездки президент Киргизии примет участие в церемонии открытия форума, а также пообщается с Путиным.

Эта поездка станет последней для Атамбаева на посту главы киргизского государства, который он покидает ровно через неделю. 24 ноября в Киргизии пройдет инаугурация нового президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, избранного в ходе всенародного голосования.