Пучдемон рассказал, как принял решение провести референдум в Каталонии
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в эфире программы «Шоу Алекса Салмонда» рассказал, как было принято решение провести референдум, сообщает RT.
«Непосредственно Рахою (премьер-министру Испании) я предлагал (согласиться на проведение референдума) два раза. Публично — множество раз. Я предлагал договориться о дате референдума», — сказал Пучдемон.
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По его словам, большинство проживающих в Каталонии не устраивает текущая ситуация, хотя испанские власти отрицают это.
Ранее Пучдемон допустил отказ от независимости Каталонии.