Явлинский назвал свою цель на выборах президента

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который собирается баллотироваться в президенты на выборах в 2018 году, рассказал о своих целях в гонке, передает РИА «Новости».

«Для меня приоритет – смена политики. Я сегодня, в ноябре 2017 года, формулирую для вас реальные цели. Сегодня, в ноябре 2017 года, за четыре месяца, реальной целью нужно ставить изменение политики — добиться, чтобы за это проголосовали миллионы людей», — сказал он.

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Явлинский добавил, что вопрос победы на выборах нужно рассматривать отдельно и что изменения могут произойти, «даже если структура власти в целом сохранится».

Ранее Явлинский подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента вне зависимости от участия или неучастия в выборах Ксении Собчак.