Пушков назвал трех первых претендентов на статус иноагентов

Алексей Пушков Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава комитета Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков назвал трех первых кандидатов среди СМИ на признание иностранными агентами, передает «Интерфакс».

Он назвал «Радио Свобода», «Голос Америки» и телекомпания «Настоящее время».

«Я считаю, что первые — те, кому Минюст разослал уведомления: «Голос Америки», «Радио Свобода» и телекомпания «Настоящее время», — сказал Пушков.

Ранее сообщалось, Минюст разослал уведомления пяти СМИ, включая радиостанцию «Голос Америки» и телеканал «Настоящее Время».