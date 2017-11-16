Пушков назвал трех первых претендентов на статус иноагентов
Глава комитета Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков назвал трех первых кандидатов среди СМИ на признание иностранными агентами, передает «Интерфакс».
Он назвал «Радио Свобода», «Голос Америки» и телекомпания «Настоящее время».
«Я считаю, что первые — те, кому Минюст разослал уведомления: «Голос Америки», «Радио Свобода» и телекомпания «Настоящее время», — сказал Пушков.
Ранее сообщалось, Минюст разослал уведомления пяти СМИ, включая радиостанцию «Голос Америки» и телеканал «Настоящее Время».