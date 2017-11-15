Песков раскрыл подробности беседы Путина с лидерами ДНР и ЛНР

Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обсудили с президентом России Владимиром Путиным идею обмена пленными с Киевом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — сказал он.

Реклама

По его словам, Захарченко и Плотницкий «в целом поддержали эту инициативу», однако обратили внимание на необходимость дополнительной проработки данного вопроса с представителями Киева.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал переговорить с главами ЛНР и ДНР по вопросу обмена пленными с Украиной.