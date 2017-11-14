МИД призвал Мэй угоститься крымским вином после слов об агрессии

МИД России в своем твиттере порекомендовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй попробовать крымское вино после ее слов о России.

Ведомство опубликовало фотографию Мэй с бокалом красного вина.

«Дорогая Тереза, мы надеемся, вы когда-нибудь попробуете крымскую «Массандру», — говорится в подписи к фотографии.

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Ранее британский премьер в своей речи предупредила о «российской агрессии».

Впоследствии заявление Мэй о России прокомментировали вице-премьер Дмитрий Рогозин и сенатор Франц Клинцевич.