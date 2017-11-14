МИД призвал Мэй угоститься крымским вином после слов об агрессии
МИД России в своем твиттере порекомендовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй попробовать крымское вино после ее слов о России.
Ведомство опубликовало фотографию Мэй с бокалом красного вина.
«Дорогая Тереза, мы надеемся, вы когда-нибудь попробуете крымскую «Массандру», — говорится в подписи к фотографии.
Реклама
Ранее британский премьер в своей речи предупредила о «российской агрессии».
Впоследствии заявление Мэй о России прокомментировали вице-премьер Дмитрий Рогозин и сенатор Франц Клинцевич.
#UK Prime Minister @theresa_may on @Russia: "We know what you are doing". We know what YOU are doing as well. Dear Theresa, we hope, one day you will try Crimean #Massandra red wine�� pic.twitter.com/XmqT9ghSef— MFA Russia ���� (@mfa_russia) 14 ноября 2017 г.