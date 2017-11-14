Рогозин жестко отреагировал на слова Мэй о России

Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Россия «подавляет свободные общества». Об этом он написал в фейсбуке.

««Международная система порядка», «играть по правилам» — она бы еще сказала «по понятиям»», — отметил Рогозин.

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Он также подчеркнул, что Мэй ничего не сказала о международном праве.

«Хотя понятно почему», — добавил вице-премьер.

Ранее слова Мэй прокомментировал сенатор Франц Клинцевич.