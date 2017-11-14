СМИ: депутаты Рады захотели продать Украинский культурный центр в Москве

Депутаты Верховной рады Украины хотят продать здание Украинского культурного центра, расположенное на Арбате в Москве, за сумму не менее $70 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в «Блоке Петра Порошенко» (БПП).

В Раде зарегистрирован проект закона «О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров». Он обсуждается в профильных комитетах.

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Как заявил один из собеседников газеты в Раде, » с одной стороны, здесь присутствует чисто политический и идеологический момент».

«С другой стороны, Культурному центру Украины принадлежит здание в самом центре Москвы на Арбате. Его номинальная стоимость порядка $4 млн, а рыночная — от $70 млн. Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду? И набрать политических очков на антироссийском жесте, и заработать на дельте», — сказал он.

При этом другой источник из «БПП» заявил, что в случае продажи здания «вернуться на Арбат будет очень сложно и дорого, а исключать потепления отношений никогда не стоит».

Газета утверждает, что если вышеуказанный законопроект все же будет принят, то Россию «также попросят вывести «культуру» из Киева», в том числе закрыть Российский центр науки и культуры