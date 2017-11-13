Песков рассказал, почему Сечин не был на итоговом заявлении Путина и Эрдогана в Сочи

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему глава «Роснефти» Игорь Сечин не присутствовал на итоговом заявлении главы государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи в Сочи, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сечин участвовал в переговорах в расширенном составе. На заявлении не был, не знаю почему. Потому что, видимо, не успел зайти, уже зашли президенты, началось, он, видимо, не успел зайти», — пояснил Песков.

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Игорь Сечин, которого 13 ноября вызвали в суд по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, весь день находился в Сочи. Несколько раз он был замечен в коридорах резиденции Бочаров Ручей.

Ранее Владимир Путин оценил незабюрокраченность рабочих встреч с Эрдоганом.