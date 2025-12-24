Медведев указал на ущерб СССР, понесенный при борьбе с националистами на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть вопрос о компенсациях за потери, которые Советский Союз понес в ходе борьбы с украинскими националистами в 40–50-х годах XX века. Политик написал о своей инициативе в статье «Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны», опубликованной в журнале «Родина».

«Советский Союз понес тяжелые потери в ходе борьбы с националистическим бандподпольем на Западной Украине в 1940-1950‑е годы, которое получало прямую подпитку от США и Великобритании. Стоит рассмотреть вопрос о подсчете ущерба, нанесенного такими преступными акциями», — говорится в материале.

При этом Медведев подчеркнул, что компенсации должна получить Россия, являющаяся страной-правопреемницей СССР. Как отметил заместитель председателя СБ, именно РФ в свое время взяла на себя все обязательства распавшегося Советского Союза и выплатила все его долги.

Политик добавил, что пункт о выплате России компенсаций может быть включен в будущий документ по итогам специальной военной операции на Украине.

