Зеленский рассказал об общей позиции США и России в отношении Минских соглашений

Зеленский: США считают, что Украина не выполняла Минские соглашения
close
Reuters

Россия ставит под сомнение соблюдение Украиной мирного соглашения, поскольку Киев не выполнял Минских договоренностей, и это «общее мнение американцев и россиян». Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит УНИАН.

«Вы должны понять американцев, которые живут в многомесячном диалоге с россиянами, которые им говорят: да, а какой смысл, что они там подписывают или не подписывают? Они подписали Минские соглашения, они их не выполнили. Это общее мнение американцев и россиян - что Украина их не выполняла», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина не вступает в дискуссии «правда это или не правда». Задача Киева – отстаивать свои интересы, указал политик.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла начать специальную военную операцию на Украине раньше, однако рассчитывала договориться в соответствии с Минскими соглашениями.

Минские соглашения — комплекс договоренностей, достигнутых в Минске в 2014-2015 годах, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе: сначала Минский протокол о прекращении огня и отводе вооружений, а затем «Комплекс мер» (февраль 2015 г., «Минск-2»), согласованный «нормандской четверкой», который детализировал шаги к миру, включая политическое урегулирование, но так и не был полностью реализован из-за разногласий сторон.

Ранее Зеленский раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по Украине.

