Латвия запретила российским саночникам въезд в страну

Латвия запретила 14 россиянам въезд для участия в Кубке мира по санному спорту

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете 14 представителям России въезда на территорию страны для участия в этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдет в Сигулде 3 и 4 января 2026 года.

Я приняла решение включить 14 граждан Российской Федерации в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики. Запрет на въезд установлен на неопределенный срок», — написала министр в социальных сетях.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

