Киргизия не планирует вводить въезд для россиян только по загранпаспортам

В Киргизии опровергли информацию о въезде для россиян только по загранпаспортам
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Власти Киргизии не планируют вводить с 1 января 2026 года норму о въезде в республику россиян исключительно по заграничным паспортам. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа, ее цитирует ТАСС.

«Информация (о намерении киргизской стороны ввести такое правило с 1 января — прим. ред.) не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

До этого несколько СМИ, со ссылкой на источники, сообщали, что Киргизия планирует запретить с 1 января 2026 года въезд гражданам РФ в республику по внутренним паспортам.

В начале декабря стало известно, что Грузия с 1 января будет требовать с граждан РФ медицинскую страховку для въезда. Сейчас россиянам для въезда в республику необходим действующий заграничный паспорт, виза не нужна, разрешенный срок пребывания без визы – один год. При поездке с детьми требуется отдельный загранпаспорт на каждого ребенка, при путешествии с одним родителем — нотариально заверенное согласие от второго родителя.

Ранее сообщалось, что Испания может ограничить въезд по российским загранпаспортам.

