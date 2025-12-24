На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина обсуждает дату членства в Евросоюзе с США

Зеленский: Украина обсуждает дату членства в Евросоюзе с США
Olivier Matthys/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата вступления Киева в Евросоюз обсуждалась напрямую с США без участия стран политического объединения. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Даты вступления [в Евросоюз] для Украины на сегодняшний день – это двусторонний разговор Америки и Украины без пока европейского подтверждения. Мы говорим о том, что мы хотим иметь конкретную дату вступления в ЕС, что это правильная гарантия безопасности, и в целом мы чувствуем, что Америка это поддерживает», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что считает членство в ЕС обязательной гарантией безопасности. Политик допустил, что это может быть 2027 или 2028 год, однако «должна быть какая-то конкретика», иначе гарантия безопасности не выглядит как гарантия безопасности.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос поприветствовала пункт мирного плана по Украине, который включает членство Киева в политическом объединении. В то же время Кос заметила, что решение потребует согласия всех стран блока, и «в какой-то момент придется найти единодушие». Все зависит от темпа реформ в республике, констатировала еврокомиссар.

Ранее Зеленский раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по Украине.

