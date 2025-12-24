В Челябинске задержали мужчину, устроившего истерику в детском саду

В Челябинске правоохранители задержали мужчину, устроившего истерику в одном из детских садов из-за подарка его ребенку. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по г. Челябинску. В отношении 35-летнего местного жителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, уралец признал вину и раскаялся.

Инцидент произошел в детском саду на улице Александра Шмакова. По свидетельствам очевидцев, на празднике детям должны были вручить сладкие подарки. Однако одному из ребят подарок не достался сразу на самом утреннике — его выдали позже, уже в группе.

Это спровоцировало бурную реакцию отца мальчика. По словам свидетелей, мужчина начал кричать на воспитателей и других родителей, истерика продолжилась и в раздевалке группы. Возмущенный отец заявил, что верил в Деда Мороза и хотел, чтобы его ребенок тоже верил, а происходящее, по его мнению, рушило эту веру.

