Исследование показало, что алкоголь увеличивает риск появления рака полости рта на 50%

Daily Mail: алкоголь увеличивает риск появления рака полости рта на 50%
Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Даже умеренное употребление алкоголя может существенно повысить риск развития рака полости рта. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в журнале BMJ Global Health.

Ученые установили, что прием всего девяти граммов алкоголя в день — это немногим больше одной стандартной порции — увеличивает вероятность развития заболевания примерно на 50 процентов.

Исследование возглавила доктор Шараю Мхатре из Центра эпидемиологии рака в штате Махараштра, Индия. В рамках работы специалисты проанализировали данные 1803 пациентов с подтвержденным раком слизистой оболочки полости рта и 1903 человек без заболевания.

Большинство участников находились в возрасте от 35 до 54 лет, при этом почти 46 процентов случаев рака пришлось на людей от 25 до 45 лет.

Участники предоставили информацию о частоте, продолжительности и типе употребляемого алкоголя. В анализ были включены 11 распространенных напитков — таких как пиво, водка, виски и ром, — а также около 30 местных алкогольных напитков, популярных в Индии.

Среди заболевших 781 человек сообщил об употреблении алкоголя, тогда как в контрольной группе таких оказалось 481. Даже употребление менее двух граммов пива в день, по данным исследования, сопровождалось ростом риска.

«Наше исследование показывает, что безопасного уровня потребления алкоголя с точки зрения риска рака полости рта не существует», — заключили эксперты.

Ранее врач рассказала, какой продукт перед застольем спасет от похмелья.

