Найдено натуральное средство от воспаления печени

F&F: белки листьев шелковицы снижают накопление жира в печени
Белок глутелин из листьев шелковицы в ультрафильтрованной форме улучшает состояние печени при ожирении и общем избытке жиров в рационе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F).

Глутелины — простые белки, которые содержатся в семенах злаков и в зеленых частях растений. Некоторые из них входят в состав клейковины муки, от их содержания и свойств зависят ее хлебопекарные качества. Чтобы изучить другие свойства этих веществ, ученые подвергли их глубокой очистке от загрязняющих элементов (таких как бактерии) и провели эксперименты на клеточных моделях и мышах.

Добавление глутелина шелковицы снижало накопление жира в печени и снижало уровень триглицеридов и холестерина. У животных на высокожировой диете также ослабевали признаки воспаления и повреждения печени, а активность ферментов, которые обычно повышаются при заболевании органа, заметно снижалась. Кроме того, у животных замедлялся набор массы тела и улучшались показатели крови.

Авторы показали, что действие глутелина не ограничивается противовоспалительным эффектом. Белок влиял на обмен веществ в печени, в том числе на переработку желчных кислот и аминокислот — процессов, которые играют ключевую роль в развитии жировой болезни печени. Такая перестройка метаболизма способствовала снижению жировой нагрузки на орган.

Исследователи подчеркивают, что работа выполнена на доклинических моделях — эффект белка листьев шелковицы на организм человека еще предстоит изучить. Тем не менее результаты указывают на потенциал глутелина как функционального пищевого ингредиента, который в будущем может использоваться для профилактики и поддержки терапии неалкогольной жировой болезни печени.

Ранее была названа диета, снижающая накопление жира в печени.

