Появились подробности мирного плана Украины

РИА: проект мирного плана Украины не содержит обязательств не вступать в НАТО
Gleb Garanich/Reuters

Публикуемый СМИ проект плана по урегулированию конфликта на Украине, предложенный Киевом, не содержит упоминания об обязательстве страны не вступать в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в альянсе — это угроза для безопасности России.

24 декабря Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание пунктов из предполагаемого мирного плана, который обсуждается Европой, Украиной, США и Россией.

План, как и сообщалось ранее, состоит из 20 пунктов. Он подтверждает суверенитет Украины; предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, будет создан специальный механизм мониторинга; Украина получает гарантии безопасности; численность ВСУ в мирное время будет составлять 800 тысяч человек; США и НАТО предоставят гарантии безопасности аналогичные 5 статье НАТО, в случае возобновления конфликта будет военный ответ и возвращение санкций против России и тд.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.

Переговоры о мире на Украине
